Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Pendik'te Yakalandı

Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Pendik'te Yakalandı

3 dakika önce

Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı Pendik'te yakalandıİSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızı öldüren Hüsnü Can Çökmez, İstanbul Pendik'te yakalandı.

Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı Pendik'te yakalandı

İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızı öldüren Hüsnü Can Çökmez, İstanbul Pendik'te yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Ukrayna'nı Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez(20)'ın Türkiye'ye kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, zanlıyı Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Zanlının yapılan üst aramasında kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Hüsnü Can Çökmez'in olayın ardından 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

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