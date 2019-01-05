Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Sağlık Kontrolüne Çıkarıldı
16 dakika önce
Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı sağlık kontrolüne çıkarıldı İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Pendik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna
'da Türk kızları öldüren zanlı sağlık kontrolüne çıkarıldı İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Pendik Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez(20), Pendik Asayiş Büro
Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarıldı. Polis
ekiplerinin eşliğinde Pendik Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı burada sağlık kontrolünün geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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