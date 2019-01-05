Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Sağlık Kontrolüne Çıkarıldı

Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Sağlık Kontrolüne Çıkarıldı

16 dakika önce

Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı sağlık kontrolüne çıkarıldı İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Pendik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı sağlık kontrolüne çıkarıldı İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Pendik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez(20), Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarıldı. Polis ekiplerinin eşliğinde Pendik Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı burada sağlık kontrolünün geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

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