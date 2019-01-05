Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1)
28 dakika önce
Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA- UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA- UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy
mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:27 Kaynak: DHA
Yılbaşı Gecesi Kaybolan Polis, Barakada Öldürülmüş
Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da da Hissedildi
Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı