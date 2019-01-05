Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1)

Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1)

16 dakika önce

Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA- UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (1), System.String[]
Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA- UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:36 Kaynak: DHA

Pendik, DHA, Güncel
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