Ukrayna'da Türk Kızların Katil Zanlısı Yakalandı (2)
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Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA- UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA- UKRAYNA'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy
mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:47 Kaynak: DHA
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