Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Adliyede

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Adliyede

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şahıs adliyeye getirildi.

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Adliyede, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şahıs adliyeye getirildi. Şüpheli, adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının, 'Cinayeti siz mi işlediniz?', 'Pişman mısınız?' sorularına cevap vermedi.

Şüphelinin savcıya ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı AK Parti Belediye Başkan Adayı Özatak, Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:36:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]