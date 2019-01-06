Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi

53 dakika önce

Ukrayna'da 2 Türk kızının öldürülmesi olayının faili Hüsnü Can Ç., adliyeye sevk edildi.

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Ukrayna'da 2 Türk kızının öldürülmesi olayının faili Hüsnü Can Ç., adliyeye sevk edildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç. (20), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zanlının Asayiş Şube'de susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Buket Yıldız ile 4 yıldır sevgili olan zanlının bir süre önce ayrıldıkları ancak genç kızın peşini bırakmadığı belirtildi. En son genç kız ile barışmak için 16 Aralık'ta Ukrayna'ya giden Hüsnü Can Ç.'nin 2 Ocak'ta ise Türkiye'ye dönüş yaptığı tespit edildi.

Bir arkadaşının ihbar etmesi sonucu Kurtköy mezarlığında yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada, kuru sıkı tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Zanlının Türkiye'ye döndükten sonra Pendik'te bir iş yerine giderek sattığı laptop bilgisayar ve telefona da emniyet ekipleri tarafından el konuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
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