Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Sevk Edildi

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Sevk Edildi

6 dakika önce

Ukrayna'da Türk kızlarını öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan zanlının gülümsemesi dikkat çektiİSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Pendik Asayiş Büro...

Ukrayna'da Türk kızlarını öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi
Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan zanlının gülümsemesi dikkat çekti

İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Sevki sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Çökmez'in gülümsemesi dikkat çekti.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez'in (20), Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Çökmez, Pendik Asayiş Büro Amirliğinden Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Çökmez, emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorduğu soruları yanıtsız bıraktı. Çökmez'in gülümsemesi ise dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:48 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
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