Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Getirildi
1 saat önce
Ukrayna'da Türk kızlarını öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiİSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Ukrayna
'da Türk kızlarını öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez, Gayrettepe
'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez'in (20), Pendik Asayiş Büro
Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Çökmez, Pendik Asayiş Büro
Amirliğinden Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Çökmez, akşam saat 21.00 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:24 Kaynak: İHA
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