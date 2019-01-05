Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Getirildi

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Getirildi

50 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen 2 Türk üniversite öğrencisinin katil zanlısı Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Getirildi, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen 2 Türk üniversite öğrencisinin katil zanlısı Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç.'nin (20), Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı, Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından saat 21.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
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