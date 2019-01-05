Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Getirildi
50 dakika önce
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen 2 Türk üniversite öğrencisinin katil zanlısı Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Ukrayna
'nın Harkov kentinde öldürülen 2 Türk üniversite öğrencisinin katil zanlısı Gayrettepe
'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç.'nin (20), Pendik Asayiş Büro
Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı, Pendik Asayiş Büro
Amirliğindeki işlemlerinin ardından saat 21.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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