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Ukrayna'da Türk Kızlarının Öldürülmesinde "Kapı" Detayı

56 dakika önce İlandır

Müslim SARIYAR- İstanbul DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentindeki Karazin Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsnübey'in(22) katil zanlısının eve kapıyı zorlamadan girdiği belirlendi.

Ukrayna'da Türk Kızlarının Öldürülmesinde
Müslim SARIYAR-   İstanbul DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentindeki Karazin Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsnübey'in(22) katil zanlısının eve kapıyı zorlamadan girdiği belirlendi. Bu da Ukrayna polisinin katil zanlısı olarak aradığı ve çifte cinayetin ardından Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıkan Hüsnü Can Ç.'ye kapıyı, Buket Yıldız'ın açmış olma ihtimalini akıllara getirdi. Diğer bir ihtimal ise Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olan zanlının, evin yedek anahtarını temin ettiği yönünde. 

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsnübey'in, 31 Aralık gecesi öldürülmeleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Harkov'daki  Valentinovskaya Caddesi üzerindeki apartman dairesinde cesetleri bulunan kızların katil zanlısının, eve kapıyı zorlamadan girdiği tespit edildi. Ukrayna polisi yaptığı incelemede kapıda zorlama olmadığını belirledi. Bu da evde o an yalnız olan ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Buket Yıldız'ın katiline kapıyı açtığı ihtimalini akla getirdi. Polisin üzerinde durduğu diğer bir ihtimal ise, Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olan ve cinayetin ardından Türkiye'ye kaçtığı tespit edilen Hüseyin Can Ç.'nin evin yedek anahtarını elde etmiş olması. Polis, daha önce kızları rahatsız ettiği bilinen zanlının, yedek anahtarı olup olmadığını araştırıyor.

TÜRK POLİSİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Buket Yıldız'ı öldürdükten sonra evden çıkan katil zanlısının, Zeynep Hüsünbey ile kapıda karşılaştığı da ortaya çıktı. Zanlının, alışverişten dönen Zeynep Hüsünbey'i kapının önünde bıçakladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Ukrayna'ya yaklaşık 10 gün önce giren zanlının, cinayetten hemen sonra da İstanbul'a uçtuğu belirtildi. Ukrayna polisinin katil zanlısının yakalanması için Türk meslektaşlarıyla irtibata geçtiği, hakkında uluslararası arama kararı verilen zanlının yakalanması için gerekli belgeleri ise önümüzdeki günlerde Türk makamlarına gönderileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:01 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Ukrayna, Güncel
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