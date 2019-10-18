Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor
Son Dakika Dünya Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor

Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor

1 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Türk Kültür Günleri etkinliğine sahne olmaya hazırlanıyor.

Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Türk Kültür Günleri etkinliğine sahne olmaya hazırlanıyor.

Kiev'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 21 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Türk Kültür Günleri düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Filmleri Haftası, Türk Mutfağı Günleri, 'Dünyanın Renkleri - Türkiye' resim sergisi ve 'Farklı Kıyılardan Müzik Yankıları' adlı konser düzenlenecek.

"UKRAYNA'DA TÜRKİYE'YE YÖNELİK BÜYÜK İLGİ VAR"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna medyasına etkinlik hakkında bilgi verdi. Güldere, daha sonra DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türk Kültür Günleri bir süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Ukrayna'da Türkiye'ye yönelik büyük bir ilgi var" dedi.

Her yıl 1,5 milyona yakın Ukraynalının Türkiye'ye gitmesinin, Ukrayna'da Türkiye'ye olan merakı artırdığını belirten Güldere, "Bu alakanın bir kısmına yanıt vermek için aslında 2017 yılının Ekim ayından bu yana Yunus Emre Kültür Merkezimiz Kiev'de güzel faaliyetler düzenliyor. Kültür ve Turizm Müşavirliğimizin eş güdümlüğünde yürüttüğümüz başka faaliyetler de var" diye konuştu.

Bu tür dönemsel etkinliklerle Ukrayna'da Türkiye'ye yönelik ilginin canlandırılmasının amaçlandığını söyleyen Büyükelçi, "Ekim ayının sonunda, 29 Ekim'i de merkeze alarak, birkaç unsuru bünyesinde barındıran bir program düzenliyoruz. Sancak gemisi diyebileceğimiz faaliyetimiz, 21 Ekim'de flarmonide düzenleyeceğimiz konser. Bu konsere Ukraynalı piyanist Oleksiy Botvinov ve dünyaca meşhur perküsyon ustamız Burhan Öçal katılıyorlar. Daha önce de Botvinov ve Öçal'ın başarılı ortak performansları olmuştu. Bu sefer kendilerine Kırım Tatarı gitarist Enver İzmailov da katılacak" dedi.

Kiev'de Türk Kültür Günleri, 21 Ekim'de 'Farklı Kıyılardan Müzik Yankıları' adlı konser ile başlayacak.


Ukrayna, Türkiye, Kiev, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti
Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı! ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]