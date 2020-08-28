Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı - Son Dakika

Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna'nın 25 milyar dolar altyapı yatırımına hazırlanmasının Türk müteahhitler için ciddi bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı, System.String[]

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna'nın 25 milyar dolar altyapı yatırımına hazırlanmasının Türk müteahhitler için ciddi bir fırsat olduğunu bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde, ticaret müşavirleri ve ataşelerin katılımıyla online düzenlenen Ukrayna Pazarı ve Yatırım-Ticaret İmkanları Semineri'nde, Ukrayna Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt, Ukrayna Odesa Ticaret Ataşesi Dicle Temizsoy ve TUİD Başkanı Burak Pehlivan konuşmacı olarak yer aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir'in de katıldığı etkinlikte, Türkiye-Ukrayna ticaret ve yatırım ilişkileri ile iki ülke arasındaki iş fırsatları değerlendirildi.

Açıklamada seminerdeki konuşmasına yer verilen Pehlivan, genç bir ülke olan Ukrayna'nın Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerinin pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

Pehlivan, 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan meydan olayları sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Ukrayna o tarihe kadar toplam ticaretinin yüzde 40'a yakınını Rusya ile gerçekleştiriyordu. Sonrasında alternatif arayışına giren Ukrayna için Türkiye gerek ekonomik gerekse de siyasi açıdan daha fazla önem kazandı. Şu an itibarıyla Ukrayna'da 700 civarı Türk firması var. 3,6 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Türk yatırımcılar, en az 10 sektörde pazarın ilk 3 oyuncusundan biri olmayı başardı. Türkiye, son 5 yıllık süreçte Ukrayna'ya en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Özellikle inşaat konusunda çok başarılıyız. Ukrayna'da toplam değeri 7 milyar doları bulan 200'ü aşkın projede Türk müteahhitlerinin imzası var. Önümüzdeki 5 yıl içinde Ukrayna hükümeti 25 milyar dolar altyapı yatırımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu da özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat anlamına geliyor."

Türkiye-Ukrayna ticaret hacminin iki katına çıkarılması hedefi

Ticaret Ataşesi Dicle Temizsoy da Ukrayna'nın toplam alanının yüzde 70'inden fazlasının tarım arazisi olduğu bilgisini verdi.

Buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, şeker pancarı, tütün, baklagiller, meyve ve sebzeler ile tahıl ve yem bitkilerinin, bu ülkenin önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığına değinen Temizsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk gıda makine üreticileri ve endüstriyel tarım yatırımları açısından Ukrayna yüksek bir potansiyele sahip. Bugüne kadar 11 müzakere turu ile tarım, hizmetler ticareti ve mal ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin 6 ara oturumu gerçekleştirildi. Şubat ayında Kiev'de Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda bu yılın sonuna kadar anlaşmanın tamamlanması hedefi konuldu. Bu toplantıda devlet başkanlarımız tarafından 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi. 2016 yılında Avrupa Birliği ile Derin ve Kapsayıcı Serbest Ticaret Alanı (DCFTA) imzalayan Ukrayna'nın bu ülkelerle ticaret hacmi önemli ölçüde artarak 50 milyar doları aştı. Yapılan araştırmalar Serbest Ticaret Anlaşması sonrası Türkiye ve Ukrayna ticaretinde de büyük artış yaşanacağına işaret ediyor."

Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt ise Ukrayna'nın başarılı bir ekonomik yapısı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu ülkeye ithalatında 7'nci sırada bulunduğu bilgisini paylaştı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Ukrayna'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki 4,8 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda fuar, alım heyeti gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini duyurdu.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2020 yılının ilk 7 ayında Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacminin yüzde 17 artış gösterdiğini, salgına rağmen iki ülkenin ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını kaydetti.

Engin, UTİB'in aynı dönemde Ukrayna'ya yaptığı ihracatın 3,9 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Ukrayna'nın tekstil ve hazır giyim sektöründe toplam ithalatı ise 1,2 milyar dolar. Türkiye, Çin'in ardından ikinci ülke konumunda. Tekstil ve hazır giyimde pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Çin'e göre başta lojistik olmak üzere çok ciddi avantajlarımız var. UTİB olarak Ukrayna pazarını önemsiyoruz. Ukrayna tüketicisini daha iyi anlayıp, katma değerli ürünler ihraç etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Pehlivan, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı - Son Dakika Ekonomi

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