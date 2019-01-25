Ukrayna'da Türk Restoranında Yangın

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir Türk restoranında yangın çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir Türk restoranında yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmadı.



Kiev'in Podol semtinde Sagaydaçnogo Caddesi'nde bulunan bir Türk restoranında yangın çıktığı bildirildi.



Dün akşam saat 21.45 sularında çıkan yangına elektrik hatlarındaki bir kısa devrenin neden olduğu açıklandı.



Binanın ikinci katında başlayan yangının kısa süre içinde çatıya sıçradığı, çatıda bulunan sanayi tüplerinin yangının büyümesine yol açtığı belirtildi.



Müşteriler ve personel tahliye edilirken, yangının yan binalara sıçramadan söndürüldüğü bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi. - Kerem

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