Ukrayna'da türk şirketinden rüzgar enerjisi yatırımı
3 dakika önce
Türk şirketlerinin Ukrayna'da alternatif enerji alanındaki yatırımları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
Türk şirketlerinin Ukrayna'da alternatif enerji alanındaki yatırımları sürüyor. Güriş Holding tarafından inşa edilen, Ukrayna'nın Odesa ilinin en büyük rüzgar enerjisi santrali faaliyete girdi.
Ukrayna'nın Odesa iline bağlı Ovidiopol şehrinde, Güriş Holding ve ABD'li General Electric şirketi ortaklığında inşa edilen 'Ovid Wind' adlı rüzgar enerjisi santralinin resmi açılışı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Mihaylo Titarçuk'un katılımıyla yapıldı.
32,4 MW gücündeki santralin yatırım maliyeti 55 milyon Euro olarak açıklandı. Santralin, yılda toplam 118 milyon kWs elektrik üreteceği, 32 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sene ölen isimlerin videosunu izleyen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu Kadın sürücü aracını, yol kapatan eylemcilerin üzerine sürerek 5 kişiyi yaraladı ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası Suudi Arabistan Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu: Gerekli adımları atacağız