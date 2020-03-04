Ukrayna'da türk şirketinin inşa edeceği köprü için imzalar atıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da türk şirketinin inşa edeceği köprü için imzalar atıldı

6 saat önce

Ukrayna'da Türk şirketinin inşa edeceği köprü için imzalar atıldıSonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'da Türk şirketi Onur Taahhüt tarafından inşa edilecek, ülke tarihinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen köprü için Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Ukrayna'da Türk şirketinin inşa edeceği köprü için imzalar atıldı

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'da Türk şirketi Onur Taahhüt tarafından inşa edilecek, ülke tarihinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen köprü için Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın Zaporoje kentinde inşa edilecek ve Dinyeper Nehri üzerinden geçecek olan kara yolu köprüsü ihalesini kazanan Onur Taahhüt şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz ve Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu, projenin imza töreninde Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk ile bir araya geldi.

"UKRAYNA İÇİN SEMBOLİK ANLAMI VAR"

Zaporoje kentinde yapımına 15 yıl önce başlanan ancak çeşitli gerekçelerle tamamlanamayan köprü projesinin Ukrayna için önemini vurgulayan Gonçaruk, "Ekibimiz için bu köprü, sembolik öneme sahip. Zaporoje köprüsü, yolsuzlukların ve popülizmin sembolü. 15 yıldır bu köprüyü inşa edemediler. Hükümetimiz buna bir son verdi. Biz bu 'yolsuzluk sembolünü', 'büyük inşaat atılımının' simgesine dönüştürüyoruz" dedi.

"ÜLKE TARİHİNDE BU PROJENİN BENZERİ YOK"

Ukrayna Devlet Kara Yolları Kurumu Ukravtodor'un Genel Müdürü Oleksandr Kurbakov ise "Zaporoje köprüsü ülke için çok büyük öneme sahip. Çok zorlu bir mühendislik projesi. Modern Ukrayna tarihinde bunun bir benzeri yok" diye konuştu.

Onur Taahhüt Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu da projenin Ukrayna için öneminin altını çizerek, "Şirket olarak önemli bir sorumluluk aldık. Bu projeyi en kısa süre içinde tamamlamak ve köprüyü halkın kullanımına sunmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Zaporoje'de Dinyeper Nehri üzerinden geçecek ve şehrin farklı yakalarını birbirine bağlayacak köprünün uzunluğunun 9,1 kilometre olacağı açıklandı. Borispol-Dnipro-Zaporoje- Mariupol N-08 Otoyolu kapsamında inşa edilecek projenin tamamlanma süresinin 48 ay olduğu belirtildi. Onur Taahhüt projeyi 11 milyar 918 milyon grivna (yaklaşık 478 milyon dolar) teklif vererek kazanmıştı.

Ukrayna'da türk şirketinin inşa edeceği köprü için imzalar atıldı

Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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