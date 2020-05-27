Ukrayna'da Türk turistler,

Ukrayna Bakanlar Kabinesi'nden yayınlanan raporda, turizm amaçlı gelen Türk vatandaşları ülkedeki "en cömert turist" seçildi.



Ukrayna Bakanlar Kabinesi, 2019 yılı turizmine ilişkin bir turist raporu yayınladı. O rapora göre, Ukrayna'da en çok döviz bırakan yabancı ülke vatandaşları arasında Türkler, günlük 115 euro harcama ile birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada 95 euro ile ABD vatandaşları yer alırken üçüncü sırada ise 94 euro ile Almanya vatandaşları bulunuyor. Ukrayna'nın kendi vatandaşları ise günlük 30 euro harcama ile sonuncu sırada yer alıyor.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'da bir televizyon programına katılmış ve psikolojik olarak sıkıcı geçen karantina sürecine değinerek, "Türkiye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Yakın zamanda başlayacak olan uçak seferleriyle birlikte tüm Ukrayna vatandaşlarını ülkemize davet ediyoruz. Otellerimizde sıkı hijyen tedbirleri alındı. Karantina sürecinden sonra hepimiz iyi bir tatili hak ettik" ifadelerini kullanarak, Ukraynalı vatandaşlara tatil konusunda Türkiye'yi seçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.



Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüsü vaka sayısı 21 bin 905'e, can kaybı ise 658'e yükseldi. - KİEV