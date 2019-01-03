Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Kız Ölü Bulundu

Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Kız Ölü Bulundu

38 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov şehrinde Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki kız yaşadığı evde ölü bulundu.

Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Kız Ölü Bulundu, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov şehrinde Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki kız yaşadığı evde ölü bulundu.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansına (Ukrinform) göre, Harkov bölgesi Ulusal Polis Merkezi Basın Sözcüsü Olga Grabar, yaptığı açıklamada, sabah saat 09.30'da 19 yaşında bir erkeğin 31 Aralık'tan bu yana telefonlara cevap vermeyen okul arkadaşlarının bulunması amacıyla polise başvurduğunu belirtti.

Polisin yaptığı araştırmada 20 ve 22 yaşlarında iki kız öğrencinin Valentinonskiy Caddesi'nde kirada yaşadıkları evde ölü bulunduğunu aktaran Grabar, olayla ilgili olarak cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Polisin açıklamasında, ölenlerin kimlikleri ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Ukrayna basınında, Harkov Ulusal Tıp Fakültesi'nde okudukları belirtilen Türk vatandaşı her iki kız öğrencinin şiddet kullanılarak öldürüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 00:04:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Kız Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]