Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Öğrencinin Öldürülmesi

Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Öğrencinin Öldürülmesi

51 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'a getirildi.

Ukrayna'da Türk Vatandaşı İki Öğrencinin Öldürülmesi, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'a getirildi.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Hatay Havalimanı'na getirilen cenaze, uçağın kargo bölümünden alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Yıldız'ın cenazesi, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızının cenazesini alan baba Levent Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sözün bittiği değil başlamayacağı bir yerde olduklarını belirterek, "Acılarımız bitmiyor ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız." dedi.

Cenazenin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığında saklandığı yerde yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Hatay, Ukrayna, Güncel
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