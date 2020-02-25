Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada - Son Dakika

Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada

7 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Kazana anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'e bağlı Borispol ilçesinde bir Türk vatandaşına yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı.Hafif yaralanan Türk vatandaşının tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaya geçidinde karşıya geçen adam

-Otomobilin adama çarpması

-Otomobilin durması, çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi


Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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