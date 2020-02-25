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Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada
6 saat önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Kazana anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'e bağlı Borispol ilçesinde bir Türk vatandaşına yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı.Hafif yaralanan Türk vatandaşının tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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