Ukrayna'da Türk vatandaşları 'Atatürk Dostluk Ormanı' kurdu - Son Dakika

Ukrayna'da Türk vatandaşları 'Atatürk Dostluk Ormanı' kurdu

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Ömer Bekmezci, 'ATAGala' adlı etkinlikten elde edilen gelirlerle Volin kentinde 'Atatürk Dostluk Ormanı' kurdu.

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Ömer Bekmezci, 'ATAGala' adlı etkinlikten elde edilen gelirlerle Volin kentinde 'Atatürk Dostluk Ormanı' kurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan ormanda 20 bin fidan dikildiğini belirten Bekmezci, "En büyük hayalim başkent Kiev'de Atatürk Parkı kurmak" dedi.

Ukrayna'da uzun yıllar yaşayan Ömer ve Rasim Bekmezci'nin girişimleri ve Türk şirketlerinin katkılarıyla, Ukrayna'nın Volin kentinde 'Ukrayna Türkiye Atatürk Dostluk Ormanı' kuruldu. Demirören Haber Ajansı'nın görüştüğü Ömer Bekmezci, "Seyahat ettiğim tüm ülkelerde, milli değerimiz olan, onunla büyüdüğümüz, onun hikayeleriyle uyuduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parkını, büstünü, anıtlarını gördüm. 2 sene önce Küba'ya gittim. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, küçücük bir ülkede Ata'mızın büstünü gördüm ve 'Ben Ukrayna'da da bunu yapacağım' dedim" ifadelerinde bulundu.

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17 yıldır uluslararası kuruluşlarla birlikte çok sayıda yardım organizasyonu yaptığını belirten Bekmezci, daha sonra Atatürk'ün adını taşıyan resmi bir yardım kuruluşu kurduğunu söyledi. 2019 yılında Kiev'de 'ATAGala' adındaki ilk etkinliği düzenlediklerini anlatan Bekmezci, "Bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara, özellikle de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin ve Başkan Yardımcısı Rasim Bekmezci'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ATATÜRK DOĞAYI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN BU KARARI VERDİK"

Yardım organizasyonundan sağlanan gelirleri ilk önce kimsesiz çocuklara aktarmayı düşündüklerini belirten Bekmezci, şunları söyledi: "Tüm ülkelerde olduğu gibi Ukrayna'da da kimsesiz çocuklara her yerden yardım geliyor. Atatürk'ümüz doğayı, ağaçları çok sevdiği için ekolojiye yöneldik. Farklı şeyler yapmak isterdik ama bütçemiz buna elverdi. Ukrayna'nın doğası inanılmaz güzel. Ama çok fazla orman yangını ve plansız kesim oluyor. Bizim de yaşadığımız ülkeye bir faydamız olsun istedik. Orman işletmeleri ve milli parklarla görüşüp, 6 ay içinde gerekli izinleri alarak tabelamızı astık ve 20 bin ağaç dikimi yaptık. Önümüzdeki yıllarda o bölgeyi tamamen ağaçlandırarak, Atatürk'ün ismini orada da yaşatmak istiyoruz."

'EN BÜYÜK HAYALİM KİEV'DE ATATÜRK PARKI KURMAK'

Bekmezci, yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini, en büyük hayalinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katkılarıyla Atatürk Parkı kurmak olduğunu söyledi.

'GELECEK NESİLLER İÇİN MANİDAR BİR PROJE'

Ukrayna Türkiye Atatürk Dostluk Ormanı'nın kuruluş sürecinde yer alan, iş insanı ve DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkan Yardımcısı Rasim Bekmezci ise "Böyle anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stratejik ortağımız ve dostumuz Ukrayna'da yaptığımız dostluk ormanı projesi inşallah hayırlara vesile olur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdiğimiz dostluk ormanı, gelecek nesiller için son derece manidar bir proje" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da Türk vatandaşları 'Atatürk Dostluk Ormanı' kurdu - Son Dakika Dünya

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