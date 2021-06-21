Ukrayna'da Türkiye Bursları sınavları başladı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Türkiye Bursları sınavları başladı.

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sınavlara, ülke genelinden 50 kişi başvurdu.

Bugün lisans seviyesinde sınavlar yapıldı, yarın ise yüksek lisans ve doktora seviyelerinde sınavlar gerçekleştirilecek.

Türkiye Bursları Ukrayna mülakat heyetinden alınan bilgiye göre, bu sene Türkiye burslarına 178 ülkeden 165 bin başvuru yapıldı.

Salgına rağmen başvuruların geçen seneye nazaran yaklaşık 10 bin arttığı, Ukrayna'da toplam 500 civarında Türkiye mezunu olduğunu belirtildi.

Sınava giren Giray Lumanov, Türkiye'yi tercih etme nedeni olarak eğitim kalitesini ve kültürel yakınlığı gösterdi.

Türkiye'deki eğitimin, Avrupa kalitesinde olduğunu vurgulayan Giray, sinema ve televizyon bölümünde okumak istediğini ifade etti.

Ahtem Abdulkayrov da Türkiye burslarına başvurduğunu çünkü Türkiye'nin dünyada en iyi eğitim sunan 50 ülke arasında yer aldığını anlattı.

Ayrıca Türkiye'nin kendisine kültürel açıdan yakın olduğunu belirten Abdulkayrov, İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesinde Mimarlık okumak istediğini belirtti.

Türkiye Bursları

2012'den bu yana faaliyet gösteren Türkiye Bursları; üniversitelere yerleştirme, burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademik programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.