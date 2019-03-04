Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Türklerin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın

Ukrayna'da Türklerin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın

55 dakika önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk vatandaşların yaşadığı dairede yangın çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk vatandaşların yaşadığı dairede yangın çıktı. Kiev'in Podol semtinde üç katlı bir binanın en üst katında Türk vatandaşların kiracı olarak yaşadığı dairede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı daire, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine ambulans da sevk edilirken, yangında can kaybı yaşanmadığı, evin ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının evde yaşayanlar sobayı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

(Bekir Keskin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Kiev, Ukrayna, Güncel
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