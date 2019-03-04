Ukrayna'da Türklerin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın
55 dakika önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk vatandaşların yaşadığı dairede yangın çıktı.
Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'de Türk vatandaşların yaşadığı dairede yangın çıktı. Kiev'in Podol semtinde üç katlı bir binanın en üst katında Türk vatandaşların kiracı olarak yaşadığı dairede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı daire, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine ambulans da sevk edilirken, yangında can kaybı yaşanmadığı, evin ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının evde yaşayanlar sobayı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
(Bekir Keskin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
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