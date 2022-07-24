Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı - Son Dakika
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Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı

24.07.2022 15:22
Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı

Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirdi.

Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirdi.

Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı - Son Dakika
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