Ukrayna'da uçak kazası: 5 ölü, 3 yaralı
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Ukrayna'nın Lvov kentinde kargo uçağının yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşamadan acil iniş yapması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:30 Kaynak: AA
Ukrayna'nın Lvov kentinde kargo uçağının yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşamadan acil iniş yapması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine giden An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı bildirildi.
Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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