Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada - Son Dakika

Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada, System.String[]

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Uçağın düşme anları ise anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Harkiv ilinde Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uçağın Çugiyev ilçesi yakınlarında dün akşam iniş hazırlığı yaptığı sırada düştüğü, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın düşme anı ise saniye saniye görüntülendi.


Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada
Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada
Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada
Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada
Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da askeri uçağın düşme anı kamerada - Son Dakika

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