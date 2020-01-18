Son Dakika › 3. Sayfa › Ukrayna'da ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı - Son Dakika
Ukrayna'da ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı
19 dakika önce
Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.
Ukrayna'da geçtiğimiz 7 Ocak'ta Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarından birinin organizatör olduğu gerekçesiyle "devlet sınırlarını yasa dışı yollarla ihlal etmek" ve "göçmen geçişlerini organize etmek" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.
Öte yandan, şahsın 5 ile 7 yıl arası hapis cezası ile yargılanacağı bildirildi. - KİEV
Son Dakika Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi