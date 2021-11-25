Ukrayna'da ulusal hava yolu şirketi kurulacak - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusal bir hava yolu şirketi kuracaklarını duyurdu.

Zelenskiy, "Büyük İnşa: Havacılık ve Turizm" forumunda yeni kurulacak ulusal hava yolu şirketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurulacak şirkete "Ukrayna Ulusal Hava Yolları" ismini vermeyi planladıklarını söyleyen Zelenskiy, "Söz vermek bir kenara, pratik uygulamaya geçiyoruz. Bu bizim ulusal hava yolu şirketimiz ve kuruluşu resmi olarak bugün başlayacak. Yetkililer sizinle detayları sonra paylaşacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Ayrıca forum kapsamında Ukrayna Altyapı Bakanlığı ve Airbus arasında ulusal hava yolu şirketine ilişkin mutabakat anlaşması imzalandı.

Zelenskiy, 2020'de ülkesinde ulusal bir hava yolu şirketi kurmak istediklerini belirterek "Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak." değerlendirmesinde bulunmuştu.