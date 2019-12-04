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Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı
6 saat önce
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:44 Kaynak: DHA
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Yanan binanın görüntüsü
- İtfaiye
ekipleri
-Tahliye edilen insanlar
-Detaylar
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