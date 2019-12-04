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Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı
6 saat önce
Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralıUkrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı
Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.
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