Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı
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Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı

6 saat önce

Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralıUkrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı.

Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı

Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
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