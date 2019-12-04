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Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

7 saat önce

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı.

Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı, System.String[]

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.


Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:33 Kaynak: DHA
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