Ukrayna'da vurulan tiyatro binasının fotoğrafı paylaşıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da vurulan tiyatro binasının fotoğrafı paylaşıldı

20.03.2022 10:43
Ukrayna'da vurulan tiyatro binasının fotoğrafı paylaşıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafından vurulan tiyatro binasının son halini yayınladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafından vurulan tiyatro binasının son halini yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 25 gündür devam ederken, askeri alanlar haricinde sivil alanları da vuran Rus ordusunun neden olduğu yıkım havadan görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Mariupol kentinde Ukrayna halkının sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının vurulmasının ardından tiyatronun son halini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından paylaştı. Rusya ile iş yapmaya devam edenlere çağrıda bulunan Kuleba, "Burası Mariupol'de yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasının mahvolmuş hali. Rusya'nın insanlık dışı savaş suçu. Rusya'da ya da Rusya ile çalışan firmalara şunu sormak istiyorum, siz bunu yapanları nasıl doyurmaya ya da onlarla iş yapmaya devam ediyorsunuz?" dedi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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