Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı

09.03.2022 06:18

- Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, Ukrayna'nın Sumi kentinden alınan yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirterek, tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu duyurdu.

- Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, Ukrayna'nın Sumi kentinden alınan yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirterek, tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesine yönelik başlattığı ateşkes rejimi ilk sonuçlarını verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, dün Ukrayna'nın Sumi kentinden otobüslere bindirilen 5 bin kişinin kentlerden çıkarıldığını duyurdu. Tahliyelerin 2 aşamalı olduğunu ve her 2 aşamanın da başarıyla sonuçlandığını duyuran Timoşenko, "Sumi'deki tahliyelerin her 2 aşaması da tamamlandı. Yaklaşık 5 bin kişi, güvenliği sağlanmış bin otobüsle tahliye edildi. İlk tahliyelerin başarıyla tamamlanmasının ardından 2. aşama da konvoyun Poltava'ya ulaşmasıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı. Tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğuna dikkat çeken Timoşenko, "Tahliye edilenlerin çoğu kadın ve çocuklar. Aralarında Türk vatandaşları da var" ifadelerini kaydetti. Açıklamada, Poltava'ya nakledilen sivillerin bazılarının trenlere bindirildiği, kentte kalmak isteyenlerin ise sığınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı
Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı
Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü

Ukrayna, Rusya, Türk, Sumi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 06:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement