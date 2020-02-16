Ukrayna'da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı - Son Dakika

Ukrayna'da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı

7 saat önce

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de anti-terör tatbikatı yapılacağı bildirilirken halka da uyarıda bulunuldu.

Ukrayna'da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı, System.String[]

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de anti-terör tatbikatı yapılacağı bildirilirken halka da uyarıda bulunuldu.


Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev Bölge Başkanlığı tarafından 17-21 Şubat tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı ilçeler ve Bela Tserkov kasabasında anti-terör tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, Ulusal Muhafız Birlikleri, Ukrayna Acil Durumlar İdaresi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin tatbikata katılacağı bildirilirken, "SBU, tatbikat sırasında bölge sakinlerinden, özel kuvvetlerin ve ordunun faaliyetleri ile ilgili olarak sakin kalmalarını istiyor, oluşabilecek sınırlamaları ve rahatsızlıkları anlamaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada ayrıca SBU, "Kişisel güvenlik maddeleri, patlayıcı maddeler ile ilgili kullanım kurallarına uymaya ve vatandaşları kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaya çağırıyor" denildi. - KİEV

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 04:32:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]