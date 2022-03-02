Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü - Son Dakika
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Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

02.03.2022 18:36
Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

Ukrayna'da devam eden Rus saldırıları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalışan bir gönüllünün yakınındaki binaya roket isabet etti.

Ukrayna'da devam eden Rus saldırıları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalışan bir gönüllünün yakınındaki binaya roket isabet etti.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinde en yoğun saldırılara maruz kalan Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Füze ve roket saldırılarının hedefi olan kentte sivillere yardım eden yerel bir gönüllü harabeye dönen binada kentteki son durumu takipçilerine görüntülü olarak aktarmaya başladığı sırada yakınında bulunan bir binaya roket isabet etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, o anlar yardım gönüllüsü tarafından anbean kayıt altına alındı. - KİEV

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Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü - Son Dakika
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