Ukrayna'da yargılanan 2 Rus asker daha suçlu bulundu - Son Dakika
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Ukrayna'da yargılanan 2 Rus asker daha suçlu bulundu

26.05.2022 18:26
Ukrayna'da yargılanan 2 Rus asker daha suçlu bulundu

Ukrayna'nın Harkov kentini bombaladıkları iddiasıyla savaş suçu işlemekten yargılanan 2 Rus asker daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Ukrayna'nın Harkov kentini bombaladıkları iddiasıyla savaş suçu işlemekten yargılanan 2 Rus asker daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla Rus askerlerinin yargılanmasına devam ediliyor. Ukrayna'nın Harkov kentini bombaladıkları iddiasıyla Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi'nde yargılanan Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov adlı 2 Rus asker mahkeme tarafından suçlu bulundu. Rusya'nın Belgorod bölgesinden Ukrayna'nın Harkov bölgesine 24 Şubat'ta topçu saldırısı düzenlemekle suçlanan iki asker, ilk duruşmada Harkov'u hedef alan topçu birliğinin parçası olduklarını kabul etti. Mahkeme, iki askerin Harkov bölgesindeki Kazacha Lopan ve Veterynrne'deki "özel evler de dahil olmak üzere sivil ve kritik altyapıya" zarar verdiğini belirtti.

Bobukin, canlı yayınlanan duruşmada mahkemeye verdiği demeçte, "Suçlandığım suçlardan tamamen suçluyum. Ukrayna'ya Rusya'dan ateş açtık" dedi. Maksimum hapis cezasına çarptırılmak istemeyen İvanov ise, "Af diliyorum ve cezada indirim istiyorum" dedi. Savcılık, Rus askerler hakkında 12 yıl hapis cezası isterken, mahkemenin karar duruşması 31 Mayıs tarihine ertelendi.

Yargılanan ilk Rus asker ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı

Ukrayna'nın Sumi kentinde 28 Şubat'ta 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, 23 Mayıs'ta mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Shishimarin mahkemede suçunu kabul etmiş, "Bu yaşananları, kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir durum olarak görüyorum. Suçumu inkar etmiyorum. İlk emri Makeev isimli teğmen verdi. İlk anda onun emrini yerine getirmeyi reddettim. Yüksek sesle ve tehditkar ifadelerle bana emrini tekrarladı. Stresli bir durum vardı. Ukraynalı Aleksandr Shelipov sürekli bağırıyordu. Teğmenin emrini yerine getirdim. Bu olaydan sonra hayatta kalmak istedim. Savaşmak istemediğim için teslim olmaya karar verdim" demişti. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Savaş, Asker, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da yargılanan 2 Rus asker daha suçlu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da yargılanan 2 Rus asker daha suçlu bulundu - Son Dakika
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