Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis

23.05.2022 15:16
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis

- Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sırasında bir sivili öldürmek suçundan yargılanan Rus askerine ömür boyu hapis cezası verildi.

- Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis

KİEV - Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sırasında bir sivili öldürmek suçundan yargılanan Rus askerine ömür boyu hapis cezası verildi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi kentinde Ukraynalı bir sivili öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin hakkında karar verildi. Rus asker, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Rus askerin devlet tarafından atanan avukatı, Shishimarin'in kendisiyle hiç iletişime geçmediğini söylerken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in bu davaya ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti.

Suçunu kabul etmişti

Shishimarin mahkemede suçunu kabul ederek, "Bu yaşananları, kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir durum olarak görüyorum. Suçumu inkar etmiyorum. İlk emri Makeev isimli teğmen verdi. İlk anda onun emrini yerine getirmeyi reddettim. Yüksek sesle ve tehditkar ifadelerle bana emrini tekrarladı. Stresli bir durum vardı. Ukraynalı Aleksandr Shelipov sürekli bağırıyordu. Teğmenin emrini yerine getirdim. Bu olaydan sonra hayatta kalmak istedim. Savaşmak istemediğim için teslim olmaya karar verdim" demişti.

Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis

YORUMLAR
500
Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde Ukrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezası Ukrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezası
Kaynak: İHA

28 Şubat, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:43 Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:46:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement