Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Yarışacak Kuaförler İskenderun'da Buluştu

Ukrayna'da Yarışacak Kuaförler İskenderun'da Buluştu

1 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan uluslar arası saç yarışmasına katılacak bayan kuaförleri İskenderun'da buluştu.

Ukrayna'da Yarışacak Kuaförler İskenderun'da Buluştu, System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan uluslar arası saç yarışmasına katılacak bayan kuaförleri İskenderun'da buluştu.

Uluslararası Yarışma Konfederasyonu Eurasia Cup Of Hairdesing Art tarafından, Eurocup Turkey Başkanı seçilen İskenderunlu

kuaför Gökhan Hamarat, 14-15 nisan tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Cristal Angel Uluslararası Saç Yarışmasına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılacak olan en iyi 30 bayan kuaförü ile bir araya geldi.

Bu yarışmada aynı zamanda Türkiye adına jüri üyeliği yapacak olan Hamarat, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Hamarat, "Eurocup Tukey yönetim kurulu ve başkan yardımcıları olarak Türkiye'nin alanında en iyi kuaförleri ile katılacağımız yarışmada Türk bayrağını dalgalandırmaya gidiyoruz. İnşallah kupalarımızla beraber geri döneceğiz" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:19 Kaynak: İHA

Türkiye, Kiev, İskenderun, Ukrayna, Güncel
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