Ukrayna'da yasa dışı çalışan akaryakıt istasyonlarına operasyon - Son Dakika

Ukrayna'da yasa dışı faaliyet gösterdiği belirlenen akaryakıt istasyonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 46 akaryakıt istasyonu kapatıldı.



Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk, ülke genelinde yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen tüm akaryakıt istasyonlarının kapatılacağını açıkladı. Hali hazırda 1 gün içinde 46 yasa dışı faaliyet gösteren istasyonun kapatıldığını ifade eden Başbakan Honcharuk, 9 Ocak 2020'ye kadar tüm yasa dışı akaryakıt istasyonlarının kapatılacağını bildirdi.



Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta akaryakıt zincirlerinin temsilcileri ile bir araya gelmiş, fiyatların düşürülmesini istemişti.



Ülkenin önde gelen akaryakıt zincirleri de 26 Aralık Perşembe gününden itibaren akaryakıt fiyatlarını indirmeye başlamıştı. - KİEV