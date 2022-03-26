Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

26.03.2022 15:24

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları Nikolayev şehri bombalanan Ahıska Türkleri, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye getiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları Nikolayev şehri bombalanan Ahıska Türkleri, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye getiriliyor.

Rus askerlerin girdiği kentte korku dolu günler yaşayan Ahıska Türkleri, Ukrayna ordusunun şehirde hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Türkiye'nin sağladığı imkanlarla yurda geliyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Rüstem İzatov, AA muhabirine, savaşın başlamasının ardından zor günler yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin yakınına bombaların düştüğünü anlatan İzatov, "Günlerce kapımızı açamadık, dışarıya bir adım dahi atamıyorduk. Ukrayna ordusu şehre gelerek Rus askerlerini çıkarttı." dedi.

Kentin kurtarılmasının ardından Türkiye'nin devreye girdiğini anlatan İzatov, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye getirildiklerini ifade etti.

"Canımızı kurtarıp geldik"

Öz yurtlarına gelmenin huzurunu yaşadıklarını vurgulayan İzatov, şunları kaydetti:

"Vatanımıza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'mize çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar ve sağ salim Türkiye'ye varabildik. Otobüslerle yurda giriş yaptık. Ukrayna'da çok zor günler geçirdik, sığınakta bir haftadan fazla kaldık. Korkulu zamanlar yaşadık ama çok şükür gelebildik. Canımızı kurtarıp geldik, savaş sonrasında dönüp oradaki evlerimizi satıp geri geleceğiz. Bundan sonra Türkiye'de yaşamayı düşünüyoruz."

Musat Çakalizov ise tahliyelerini sağlayan Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

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Ahıska Türkü aile Ukrayna'da yaşadıkları korku dolu günleri unutamıyor Ahıska Türkü aile Ukrayna'da yaşadıkları korku dolu günleri unutamıyor Sürgün çilesi bitmeyen Ahıska Türkleri yine yollarda Sürgün çilesi bitmeyen Ahıska Türkleri yine yollarda

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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