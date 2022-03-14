Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

14.03.2022 17:42
Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla tahliye edilen Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla tahliye edilen Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden çıkarılan Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan Hasan Karyağdı, AA muhabirine, Ukrayna'da zor günler geçirdiklerini, saldırılar nedeniyle bir süre sığınakta kaldıklarını söyledi.

Ukraynalı eşinin ailesinin evrak işleri için bir süre önce Ukrayna'ya gittiklerini anlatan Karyağdı, "25 Şubat için uçak bileti almıştık. 24'ünde saldırılar başlayınca dönemedik. Tankların şehre girişini ve yerel kuvvetlerle çatışmalarına şahit olduk. Sıkıntılı dönemler geçirdik ama sağ salim Türkiye'ye gelebildik." dedi.

Karyağdı, Türkiye'nin Ukrayna'da zor durumda kalan herkese yardım etmeye çalıştığını vurguladı.

Yurda gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karyağdı, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, Türkiye gerekeni yaptı ve bizleri kurtardı. Allah razı olsun, eksik olmasınlar. Devletimizin tahliye operasyonuyla geldik. İlk önce Kiev'e geldik, büyükelçiliğimizde bir gece konakladık. Oradan otobüslerle sınır bölgesine yollandık. Nihayetinde eşimle birlikte Türkiye'ye gelebildik."

Azerbaycanlı Cemal Abbasov ise Kiev'de yaşadığı bölgenin bombalandığını belirtti.

Zor zamanlar yaşadıklarını aktaran Abbasov, "Kiev'den kaçarak Lviv'deki tanıdıklarımın yanına gittim. Orada bir süre kaldıktan sonra Türkiye bizi otobüslerle getirdi. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor
Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor
Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ediyor Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ediyor Rus ordusu, Ukrayna'daki Süleyman Camii yakınlarını bombalıyor! 34'ü çocuk, 86 Türk içeride mahsur Rus ordusu, Ukrayna'daki Süleyman Camii yakınlarını bombalıyor! 34'ü çocuk, 86 Türk içeride mahsur

Türkiye, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:49 Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da! Gündemde kritik konular yer aldı
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
18:12 İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 19:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement