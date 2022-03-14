Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı

14.03.2022 11:03
Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı

Babası Rus, annesi Ukraynalı ressam Aleksandr Melnykov, Kiev-Ankara arasında 7 gün süren zorlu yolculuğun ardından geldiği ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nda, Ukrayna'ya yönelik saldırıların bir an önce bitmesi çağrısında bulundu.

Babası Rus, annesi Ukraynalı ressam Aleksandr Melnykov, Kiev- Ankara arasında 7 gün süren zorlu yolculuğun ardından geldiği ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nda, Ukrayna'ya yönelik saldırıların bir an önce bitmesi çağrısında bulundu.

Rusya'da doğan, sanat eğitimini Ukrayna'da alan, sanat çalışmalarını da Kiev'deki atölyesinde sürdüren Melnykov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının şiddetlenmesi üzerine eşiyle sığınağa saklandı.

Sığınakta yaklaşık bir hafta kalan Melnykov, ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'na katılması ve savaş sırasında çalışmalarını güvenle sürdürebilmesi için Türkiye'deki arkadaşlarından davet aldı. Eşi, oğlu, gelini ve torunuyla sınıra doğru yola çıkan Melnykov, 3 kedisini de ailesinden ayırmadı.

Oğlunun yaşı nedeniyle sınırdan çıkış yapamaması üzerine torununu ve gelinini Lviv'de bırakmak zorunda kalan Melnykov, 7 günlük yolculuğun ardından eşi ve 3 kedisiyle Ankara'ya ulaştı. Melnykov, ayağının tozuyla ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'na geldi.

Resimleri, fuardaki Bilim Ağacı Vakfının standında sergilenen Melnykov, eserlerinin önüne de Ukrayna bayrağını yerleştirdi.

"Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor"

Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyesi olan, eserleri birçok ünlü sanat galerisinde sergilenen Melnykov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, yaşadıklarını anlatmanın çok zor olduğunu söyledi.

Ülkesinde olanlara inanmakta zorluk çektiğini dile getiren Melnykov, "Saldırılar başladığında, 24 Şubat'ta biz Kiev'deki sanat ofisimdeydik. Orası daha güvenli olur, diye düşündük." dedi.

Saldırıların şiddetinin artması üzerine sığınaklara geçtiklerini, Türk dostlarının daveti üzerine de Ankara'ya geldiklerini anlatan Melnykov, "Yol biraz uzun sürdü. Şu anki durum belli. Dolayısıyla ülkemizde adım başı kontroller var. Sınırda nerdeyse 1 gün bekletildik. Orada en uzun sıra Romanya'ya geçmek için. Buraya gelip, bu muhteşem organizasyonu gördüğümüzde çok mutlu olduk. Eski arkadaşlarımızla, sanatçılarla, ressamlarla görüştük." diye konuştu.

"Hemen bitmesini istiyoruz"

Ülkesindeki durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek barış çağrısında bulunan Melnykov, "Bu saldırıların hemen bitmesini, uzun sürmemesini umut ediyoruz. Bu agresif hareketlerin hemen bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Melnykov, sanat faaliyetlerini bir süre Ankara'da sürdüreceğini söyledi.

ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nın çok büyük bir organizasyon olduğunu ifade eden Melnykov, "Sanatla insanları buluşturan ArtAnkara'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok fazla ziyaretçi var, merak ediyorlar, tarzımı soruyorlar. Bu organizasyonun parçası olmaktan mutluyum." dedi.

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Ukrayna, Ankara, Ressam, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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