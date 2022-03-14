Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi - Son Dakika
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Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi

14.03.2022 17:47
Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk aile Malatya'ya ulaştı.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk aile Malatya'ya ulaştı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşayan Korkmaz ailesi, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla önce İstanbul'a ardından da memleketleri Malatya'ya getirildi.

Öznur Çalık, Ukrayna'da yaşadıkları sıkıntılı bölgeden alınarak Türkiye'ye getirilen Korkmaz ailesini ziyaret etti.

Çalık, ziyarette, savaştan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet, Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın izlediği çok önemli bir süreci yönetiyor. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla bu savaşın bitmesi ve barışın tesis edilmesi için inanılmaz mücadele ediyor. Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımıza 15 gün öncesinden ülkemize dönmek üzere 'Ukrayna'yı terk edin' çağrılarına rağmen, 'Bizim devletimiz çok güçlü, her halükarda devletimiz bizi mutlaka alır' demişler. Canlarımızı kurtarmak için çalışma başlattık. Evlatlarımız tahliye edildiler ve Malatya'ya geldiler."

Ukrayna'da savaşın devam ettiğini hatırlatan Çalık, "Bu zor bir süreç. Avrupa'nın, Amerika'nın duyarsız kaldığı bir yerde Türkiye'nin bu hassasiyeti göstermiş olması, yıllardır nerede mağdur ve mazlum varsa açık kapı politikasıyla bu süreci yönetmesi önemliydi. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde de arabuluculuk sürecini yürüyüp, iyi niyetini göstererek, barışın tesisi için mücadele eden bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşadıklarını anlatan Fatih Korkmaz ise "Büyükelçiliğimiz 15 gün önce bize 'önemli bir işiniz ya da kalma mecburiyetiniz yoksa çıkın' diye bir mesaj attı. Üç sefer ikazda bulundular ama biz böyle bir şey olacağını düşünmedik." diye konuştu.

Ukrayna'dan memleketi Malatya'ya gelen Ahmet Korkmaz ise 20 yıldır Ukrayna'da yaşadığını belirterek, şunları anlattı:

"Çantayı al çık durumumuz yoktu.Yatırımlarımız, fabrikamız, işletmemiz var, mallarımız limanda kaldı. Birden böyle organize olup Ukrayna genelinde savaşın başlayacağını hiç kimse düşünmüyordu. Yatırımlarımız vardı, o yüzden bekledik. Bir hafta sonra çatışmalar hızlandı. Sonra konsolosluk aracılığıyla Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Ukrayna televizyonlarında da Türkiye'nin onlara karşı olan tutumunu ifade ediyorlar. Diğer Avrupa ülkelerinin tutumuyla Türkiye'nin tutumunu onlar da görüyorlar. Sıkıntılı bir süreçti ama İstanbul'a geldikten sonra her şey unutuldu. Bizim dışımızda ülkeden çıkmak isteyen başka ülkelerin vatandaşları da vardı."

Ukrayna uyruklu Katiya Korkmaz ise zorlu bir sürecin ardından Türkiye'ye geldiklerini dile getirerek, "İki otobüs, iki uçak değiştirdik, iki çocukla birlikte zorlu oldu ama şimdi Ukrayna'da yaşamak daha zor. Her zaman ses geliyordu, her zaman korku vardı. Türkiye, çocuklarımıza ve bize yardım etti, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi babam da gelecek, inşallah burada yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra telefonla aradığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı Korkmaz ailesiyle görüştürdü.

Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi
Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi

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Malatya, Ukrayna, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi - Son Dakika


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