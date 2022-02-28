UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR - Son Dakika
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UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR

28.02.2022 14:24

UKRAYNA'nın Zaporijya kentinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Rus harekatı nedeniyle sığınaklarda kaldıklarını söyledi.

UKRAYNA'nın Zaporijya kentinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Rus harekatı nedeniyle sığınaklarda kaldıklarını söyledi. Askerler için yemek yaptıklarını belirten Tekin, "Ukrayna'nın bütünlüğü için çalışıyoruz ancak durum çok kötü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürerken, sıcak noktalardan biri de Zaporijya kenti oldu. Son günlerde bomba sesleri sıkça duyulurken, ülkede yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, eşi Anastasia ve oğlu Cihangir (2) ile şehirde mahsur kaldı. Tekin ve eşi, Ukrayna askerleri için ülke vatandaşlarıyla sığınakta yemek yapmaya başladı.

Halkın askerler için seferber olduğunu belirten Emrecan Tekin, "Durumumuz çok kötü. Sığınaklarda çok kalabalığız. Yemek ve su sıkıntımız var. İnsani yardım bekliyoruz. Dün ağır bir bombardıman yaşadık. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bizi kurtarın. Suyumuz bitmek üzere. Marketler ve eczaneler kapalı. Buradaki insanlar Ukrayna'nın huzuru için uğraşıyor. Buradaki halk Ukrayna askerlerine yemek yapmak için seferber olmuş durumda. Askerlere destek olmak için ekmekler yapılıyor ancak buraya inanılmaz bir bombardıman var. Biz de Ukrayna askerlerine yardım ediyoruz. Ukrayna'nın savunulması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ukrayna'da vatandaşlara silah dağıtıldığını belirten Tekin, "Silah alanlar içinde genç, yaşlı herkes vardı. Çok fazla silah dağıtımı yapıldı. 4 gündür sığınaklardayız. Burada bir insanlık zulmü var. Rus askerleri sivil halka saldırıyor. Dün gece sığınakta çok ağır bir bombardımana denk geldik. Her bomba atıldığında deprem oluyor gibi hissediyoruz. Sığınaklar çok küçük ve havasız. Hasta olanlar, yaşlılar ve bebekler var. Benim çocuğum da nefes almakta zorlandı. Buraya sıkıştık ancak insanlar elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor" diye konuştu. (DHA)

UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR
UKRAYNA'DA YAŞAYAN TÜRK AŞÇI, SIĞINAKTA ASKERLER İÇİN YEMEK YAPIYOR

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Yemek Tarifi, Zaporijya, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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