- Ukrayna'da yaya son anda ölümden döndü - Son Dakika

- Ukrayna'da yaya son anda ölümden döndü

KİEV - Ukrayna'da yaya geçidini kullanarak karşı yola geçmeye çalışan vatandaş, arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Jilyanskaya Caddesi üzerinde yaya geçidini kullanarak karşı yola geçmeye çalışan bir vatandaş, son anda gösterdiği refleks hareketiyle üzerine hızla gelen aracın altında kalmaktan kurtuldu. Korku dolu anlar, yoldan geçen diğer sürücülerin araç kameralarına takıldı. Yayaya çarpmamak için direksiyonu son anda başka yöne kıran sürücü, kaldırıma çıktıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaya ise olay anında gösterdiği refleksle şans eseri hayatta kaldı.