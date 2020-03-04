Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti

6 saat önce

Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı. Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi

Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti, System.String[]

Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı.


Ukrayna yasalarına göre, Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü.

Euronews.com'da Görüntüle

Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım
Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]