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Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti
6 saat önce
Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı. Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi
Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı.
Ukrayna yasalarına göre, Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:41
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