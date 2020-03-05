Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Politika Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu

6 saat önce

Ukrayna'da yeni başbakan seçilen Denis Şmigal'in önerdiği Bakanlar Kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da onaylandı.

Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu, System.String[]

Ukrayna'da yeni başbakan seçilen Denis Şmigal'in önerdiği Bakanlar Kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da onaylandı.


Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Başbakan Aleksey Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi. Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya önerdiği başbakan adayı Denis Şmigal, yapılan ikinci oylamada 291 milletvekilinin oyuyla başbakan oldu. Yeni atanan Başbakan Denis Şmigal'in önerdiği bakanlar kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da onaylandı.


Bakanlar Kurulunda, eski kabineden İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov, Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy ve Adalet Bakanı Denis Malyuka görevlerinde kaldı.


Ukrayna'da yeni Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluştu:


Devlet Bakanı Oleg Nemchinov


Gazi İşlerinden Sorumlu Bakan Sergey Bessarab


Gençlik ve Spor Bakanı Vadim Gutzeit


Sağlık Bakanı Ilya Yemets


Sosyal Politika Bakanı Marina Lazebnaya


Maliye Bakanı Igor Umansky


Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Alexei Chernyshev


Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Bölgeleri Yeniden Bütünleştirme Bakanı Alexei Reznikov. - KİEV

Ukrayna, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı mesaj! 93 Harbi'ni hatırlattılar
Almanya, Esed Rejimi'ni destekleyen Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmasını önerdi Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlik oluştu Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 06:56:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]