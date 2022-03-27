Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi

27.03.2022 13:21

Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Antalya'da misafir edilecek Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz" Rusya'nın...

Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi

159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Antalya'da misafir edilecek

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar:

"Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz"

ANTALYA - Rusya'nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik kafile, 3 saatlik yolcuğun ardından Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile, Polonya'dan 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Antalya'ya geldi. Çocukları havalimanı çıkışında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Havalimanından kendilerini bekleyen dört otobüse binen çocuklar, ağırlanacakları otele geçecekler.

"Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bugün ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştirebiliriz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı, bombalayabileceği şehirlerden gelecek. Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve

burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak. Çocuklar çok yorgunlar" dedi.

"Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz"

Ukraynalı Nikita, "Kendimizi iyi hissediyoruz. Ukrayna'dan Polonya'ya trenle gittik. 3 saat süren uçak yolcuğunun ardından Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi
Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi
Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi

YORUMLAR
500

Ukrayna, Türkiye, Çocuk, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:35:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement