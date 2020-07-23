Ukrayna'da yine rehine krizi: 'Saldırgan bu kez polisi rehin aldı'

Ukrayna'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınmak istenen bir kişi bir Ukrayna polisini rehin alarak elindeki bombayı patlatma tehdidinde bulundu.

Ukrayna'da bir haftada ikinci kez rehine krizi yaşanıyor. Ukrayna'nın Poltava Oblastı'nda bulunan Poltava şehrinde polisler tarafından hırsızlık şüphesiyle bir kişi gözaltına alınmak istenirken şüpheli tarafından polis rehine alındı. Polisin kendisini tutuklaması sırasında polislerden birini rehin alan şüpheli yanındaki RGD-5 tipi el bombasını çıkardı. Diğer polisler rehine krizinden sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Şüpheli el bombasını patlatma tehdidini sürdürürken polis tarafından ikna çalışmalarına devam ediliyor. Poltava şehrine özel harekat polisleri sevk edilirken saldırganın tutuklanmayı reddettiği ve polislerin kendisini rahat bırakmasını talep ettiği öğrenildi. Saldırganın ayrıca bir otomobil istediği ve güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmak istediği öğrenildi. Rehin kriziyle Ukrayna polisinin ikna çabaları devam ederken olayın yaşandığı cadde ve sokakların boşaltıldığı açıklandı.

Ukrayna'da 2 gün önce başka bir bombalı saldırgan yolcu otobüsünde bulunan 13 yolcuyu rehin almış ve 12 saat sonra ikna edilerek rehineler kurtarılmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)